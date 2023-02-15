Boyner Grup deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Boyner Grup kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen firmalardan birisi de Boyner Grup oldu. Peki, Boyner Grup ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Boyner Grup kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

Boyner Grup 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Boyner Grup ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Boyner Grup kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

BOYNER GRUP DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Boyner Grup depremzedeler için toplam 50 Milyon TL bağışladı.