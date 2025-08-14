BİM 15 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM 15 Ağustos 2025 kataloğu yayınlandı mı?
15 Ağustos BİM aktüel ürünleri neler? BİM, 15 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki 15 Ağustos BİM aktüel ürünleri neler? İşte detaylı liste ve fırsatlarla dolu güncel katalog…
15 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile teknolojiden mutfak eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok kategoride indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. 15 Ağustos BİM aktüel ürünleri kapsamında Senna TV, Arnica halı yıkama makinesi ve Tecno Spark 30 gibi dikkat çeken teknolojik ürünler kampanyaya dahil edildi. Cuma günü başlayacak olan indirim haftası için vatandaşlar "BİM 15 Ağustos kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çift Cidarlı Kupa – 99 TL
Boncuk Şekilli Bardak – 99 TL
Servis Gereçleri 3'lü Set – 129 TL
LAV Servis Tabağı 230 cc – 29 TL
LAV Dondurmalık – 39 TL
LAV Mini Kase – 99 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri – 2,50 TL
Cam Kapaklı Kavanoz 3.000 cc – 85 TL
Kapaklı Pet Kavanoz (5L ve 3L) – 35 TL
Desenli Porselen Çay Tabağı (6'lı) – 209 TL
Cam Kase Seti (4'lü) – 199 TL
Cam Kupa Seti (6'lı) – 329 TL
Cam Ayaklı Meyvelik – 319 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F) – 16.695 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi – 5.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (Ocak + Davlumbaz + Fırın) – 9.250 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.690 TL
Heifer Chef's Pro Mega Blender Seti – 1.890 TL
Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL
Keysmart Personal Blender 800W – 1.390 TL
Soundbar FS100 – 799 TL
Polosmart Gaming Klavye PGM36 – 490 TL
İmex Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık – 699 TL
Tecno Spark 30 8GB/128GB Cep Telefonu – 7.990 TL
Tecno Spark 30 SE Cep Telefonu – 8.490 TL
Blaupunkt Nostaljik Radyo – 899 TL
House Hareket Sensörlü Lamba – 175 TL
Banyo Paspas Seti 2'li – 319 TL
Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike – 299 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 149 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 195 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike – 259 TL
Simli Masa Örtüsü 140x140 cm – 119 TL
PVC Masa Örtüsü 140x140 cm – 99 TL
Silikon Yastık 50x70 cm – 119 TL
Ayak Havlusu – 65 TL
Kapı Önü Paspası – 69 TL
Smart Drone CX028 – 2.090 TL
Barbie Eğlenceli Havuzu – 799 TL
Sevimli Tavşan ve Oyun Evi – 229 TL
Yataklı Puset – 179 TL
Oyuncak Küvette Bebek – 149 TL
Renkli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi – 119 TL
Lisanslı Köpük Balon – 14 TL
Oyuncak Meyveli Gitar – 119 TL
Sök Tak Araba – 179 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı (3-5 yaş) – 275 TL
Hikaye Kitapları (Farklı Çeşitler) – 49 TL