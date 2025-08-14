(BİM 15 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM 15 Ağustos 2025 kataloğu yayınlandı mı?

15 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile teknolojiden mutfak eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok kategoride indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. 15 Ağustos BİM aktüel ürünleri kapsamında Senna TV, Arnica halı yıkama makinesi ve Tecno Spark 30 gibi dikkat çeken teknolojik ürünler kampanyaya dahil edildi. Cuma günü başlayacak olan indirim haftası için vatandaşlar "BİM 15 Ağustos kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Cidarlı Kupa – 99 TL

Boncuk Şekilli Bardak – 99 TL

Servis Gereçleri 3'lü Set – 129 TL

LAV Servis Tabağı 230 cc – 29 TL

LAV Dondurmalık – 39 TL

LAV Mini Kase – 99 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri – 2,50 TL

Cam Kapaklı Kavanoz 3.000 cc – 85 TL

Kapaklı Pet Kavanoz (5L ve 3L) – 35 TL

Desenli Porselen Çay Tabağı (6'lı) – 209 TL

Cam Kase Seti (4'lü) – 199 TL

Cam Kupa Seti (6'lı) – 329 TL

Cam Ayaklı Meyvelik – 319 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F) – 16.695 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi – 5.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (Ocak + Davlumbaz + Fırın) – 9.250 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.690 TL

Heifer Chef's Pro Mega Blender Seti – 1.890 TL

Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

Keysmart Personal Blender 800W – 1.390 TL

Soundbar FS100 – 799 TL

Polosmart Gaming Klavye PGM36 – 490 TL

İmex Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık – 699 TL

Tecno Spark 30 8GB/128GB Cep Telefonu – 7.990 TL

Tecno Spark 30 SE Cep Telefonu – 8.490 TL

Blaupunkt Nostaljik Radyo – 899 TL

House Hareket Sensörlü Lamba – 175 TL

Banyo Paspas Seti 2'li – 319 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike – 299 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 149 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 195 TL

Tek Kişilik Baskılı Pike – 259 TL

Simli Masa Örtüsü 140x140 cm – 119 TL

PVC Masa Örtüsü 140x140 cm – 99 TL

Silikon Yastık 50x70 cm – 119 TL

Ayak Havlusu – 65 TL

Kapı Önü Paspası – 69 TL

Smart Drone CX028 – 2.090 TL

Barbie Eğlenceli Havuzu – 799 TL

Sevimli Tavşan ve Oyun Evi – 229 TL

Yataklı Puset – 179 TL

Oyuncak Küvette Bebek – 149 TL

Renkli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi – 119 TL

Lisanslı Köpük Balon – 14 TL

Oyuncak Meyveli Gitar – 119 TL

Sök Tak Araba – 179 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı (3-5 yaş) – 275 TL

Hikaye Kitapları (Farklı Çeşitler) – 49 TL

15 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNCELE