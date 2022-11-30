Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? Sorusu başta olmak üzere birçok soru yer alıyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? Belediye şirket işçileri kadroya geçecek mi?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Buna göre Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilme imkanı sağlanacağı belirtilen açıklamada, madde madde düzenlemenin içeriği anlatıldı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? Belediye şirket işçileri kadroya geçecek mi?

SÖZLEŞMELİ ASKERİ PERSONELE KADRO VERİLDİ Mİ?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir. Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

KAPSAM DIŞINDA KALACAKLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, üniversite - akademik personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir."