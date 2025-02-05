BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Banka şubeleri kaçta kapanıyor?
Bankacılık işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri için bankalara gitmeyi planlayan müşteriler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank ve Akbank gibi büyük bankaların mesai saatlerini merak ediyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor ve akşam kaçta kapanıyor? İşte, detaylar…
Bankacılık işlemlerini şube üzerinden gerçekleştirmek isteyenler, "Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Özellikle maaş günü, döviz alım-satımı ve diğer bankacılık hizmetleri için zaman kaybetmek istemeyen müşteriler, şubelerin güncel çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, banka şubeleri saat kaçta hizmet vermeye başlıyor? Öğle arası saatleri ne zaman? İşte, bankaların mesai saatleri hakkında güncel bilgiler…
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, genellikle sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00 saatlerinde kapanıyor. Fakat bankalar öğle tatili uyguladığı için belirli saatler arasında gişe hizmeti vermemektedir. Öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu nedenle müşterilerin şube ziyaretinden önce çalışma saatlerini kontrol etmeleri önerilir.