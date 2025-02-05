BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Banka şubeleri kaçta kapanıyor?

Bankacılık işlemlerini şube üzerinden gerçekleştirmek isteyenler, "Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Özellikle maaş günü, döviz alım-satımı ve diğer bankacılık hizmetleri için zaman kaybetmek istemeyen müşteriler, şubelerin güncel çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, banka şubeleri saat kaçta hizmet vermeye başlıyor? Öğle arası saatleri ne zaman? İşte, bankaların mesai saatleri hakkında güncel bilgiler…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, genellikle sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00 saatlerinde kapanıyor. Fakat bankalar öğle tatili uyguladığı için belirli saatler arasında gişe hizmeti vermemektedir. Öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu nedenle müşterilerin şube ziyaretinden önce çalışma saatlerini kontrol etmeleri önerilir.

Ziraat Bankası öğle arası saatleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası çalışma saatleri

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

Bankaların çalışma saatleri

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akbank şubeleri

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

QNB Finansbank müşteri