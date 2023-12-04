Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?

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BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.