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Balık sezonu ne zaman açılıyor? Av sezonu ne zaman açılıyor? Av yasağı ne zaman kalkıyor? Balık sezonu başladı mı?

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Balık sezonu ne zaman açılıyor? Av sezonu ne zaman açılıyor? Av yasağı ne zaman kalkıyor? Balık sezonu başladı mı?

Denizlerde avlanma yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklama beklenirken balıkçılar av yasağının bitip yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor? Av sezonu ne zaman açılıyor? Av yasağı ne zaman kalkıyor? Balık sezonu başladı mı?

Yaz aylarının sonuna yaklaşırken av sezonunun ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor? Av sezonu ne zaman açılıyor? Av yasağı ne zaman kalkıyor? Balık sezonu başladı mı? İşte detaylar haberimizde...

Yeni av sezonu Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de balıkçılarağlarını suya bırakacak.

Yeni sezonun açılmasıyla balıklar tezgahtaki yerlerini alacak. Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık fiyatlarını düşmesi bekleniyor.

Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için büyük önem taşıyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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