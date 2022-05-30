ASÜ'de bahar şenlikleri başladı - Haberler

ASÜ'de bahar şenlikleri başladı

AKSARAY Aksaray Üniversitesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri bu yıl 80 farklı öğrenci topluluğunun katılımıyla ASÜ Kampüsünde başlatıldı.

Aksaray Üniversitesi öğrencilerin yaklaşan dönem sonu öncesi motivasyonlarını yüksek tutmak açısından spor, bilim, sanat ve kültürel aktivitelerin yapıldığı Bahar Şenliklerini başlattı. ASÜ Kampüsünde kortej yürüyüşü ile başlayan Bahar Şenliklerinde yüzlerce öğrenci doyasıya eğlendi. Şenliklerde bu yıl 80 öğrenci topluluğu yer aldı. Kortej yürüyüşünün ardından topluluklar tek tek stant kurdu. Mehter marşları eşliğinde kurulan stantlarda tanıtım yapan öğrenciler, daha sonra oyun havaları ve bando eşliğinde doyasıya eğlendi. Keyifli vakit geçirmek ve şenliğe ayak uydurmak isteyen öğrencilerin oynadıkları oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. 10 gün boyunca sürecek olan şenliğin ilk gününde öğrenciler çuval yarışları, yumurta taşıma, halat çekme gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Öğle saatlerinde başlayan şenliklerin gece saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu.

Şenlik hakkında bilgi veren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Bugün Aksaray Üniversitesi Bahar Şenliği başladı. Bu şenlikle birlikte içinde bilim, kültür, sanat, spordan oluşan çok geniş etkinlikler serisini öğrencilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Temel mantığı şu, Aksaray Üniversitesi'ne bağlı olan 80 civarında öğrenci topluluğu var. Bu öğrenci topluluklarının organize ettiği ve içinde bulundukları etkinlikler şeklinde bunları kurguladık. Dolayısıyla bu 10 gün boyunca bir manada sporla ilgili, bilimle ilgili, kültürle ilgili kabiliyetlerini diğer arkadaşları ile paylaşmış olacak. Havalar iyi, arkadaşlarıyla bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini ve imkanlarını paylaşmış olacaklar" dedi.

Şenliklerin iyi geldiğini söyleyen İngilizce Öğretmenliği öğrencisi Sadık Koşulcu (22), "Stresli bir seneydi. Özellikle pandemiden sonra buraya gelince gerçekten alışması biraz zor oldu. Sınavlar üstümüzde büyük ağırlık oluşturdu. Güzel bir durum, hani üzerimizdeki stresi aldı diyebilirim. Finaller daha gelmedi. Finallerden önce iyi bir etkinlik oldu. Hepimiz rahatladık" diye konuştu.