ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.02.2024 23:00:00

Tamir Tarihi: 11.02.2024 11:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİNDE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ, OYUKLU MEVKİİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.02.2024 09:35:00

Tamir Tarihi: 11.02.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlık 2 Abone Hattında Oluşan Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dİleriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlık 2 Ve Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.02.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 11.02.2024 22:00:00

Detay: Çankaya ,Oran mahallesi, Hayri Çeçen caddesi içi,200 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Ahmet Rüstem caddesi, Hayri Çeçen caddesi ,Atatürk Sitesi içi.