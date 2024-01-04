ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

4 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.01.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KENT KOOP MAHALLESİ BATIKENT BULVARI İÇERİSİNDE BULUNAN Ø300 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: KENT KOOP MAHALLESİ, İLKYERLEŞİM MH, BATIKENT BULVARI BİR KISMI.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ EMN,YET MAHALLESİ ÇİFTLİK CADDESİ ANKAPARK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø700 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .

Etkilenen Yerler: EMNİYET MAHALLESİ VE GAZİ MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 4.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ (ANKAPARK) İÇERİSİNDE BULUNAN Ø700 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK İÇME SUYU İLETİM HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR . SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SİLAHTAR CADDESİ MAKİNA KİMYA TİGEM ÇİFTLİK CADDESİ VE CİVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.01.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 22:30:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Atatürk Orman Çiftliği (Ankapark)içerisindeki 700 lük çelik içmesuyu iletim hattı arızası nedeniyle

Etkilenen Yerler: Çankaya ilçesi olarak etkilenen yerler, emek mahallesi, bahçelievler mahallesi, devlet mahallesi, Anıttepe mahallesi, Maltepe mahallesi