ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

29 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ



Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 29.12.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2023 19:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 3408 sok psv12 içi 300lük çelik boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi, Yaşamkent mahallesi, Dodurga mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 29.12.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2023 19:00:00

Detay: BALA İLÇESİ YÖRELİ MAHALLESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN ŞEBEKE DAĞITIM HATTI ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ YÖERLİ MAHALLESİ ALT KOTLAR