ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

22 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.12.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.12.2023 10:40:00

Tamir Tarihi: 22.12.2023 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ 1.T.B.M.M CADDE İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEHİT OSMAN AVCI MAH BİR KISMI VE MALAZGİRT 1071 CADDE BİR KISMI