ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
12 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 12.12.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.12.2023 23:00:00
Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI MESİRE ALANI YANINDA 400 PE 100 LÜK BORUDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 12.12.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 12.12.2023 17:00:00
Detay: Plansız su kesinti tarihi: 12.12.2023 saat 10:15 Tamir tarihi: 12.12.2023 saat 17:00 Ayrancı Reşat Nuri caddesi no:61 önü ,S-6 600 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,
Etkilenen Yerler: Ayrancı Reşat Nuri caddesi no:61 önü,S-6 600 lük çelik borunun. Saat 14:50 itibari ile Öveçler kolunun vanası kapatıldığı için arıza adresleri güncellenmiştir, Etkilenen yerler: Ayrancı mahallesi, G.o.p mahallesi, Aziziye mahallesi, Çankaya mahallesi, Büyükesat mahallesi, Güzeltepe mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Bademlidere mahallesi,huzur mahallesi,Öveçler mahallesi,cevizlidere mahallesi,Ata mahallesi,İlkadım mahallesi,Sokullu Mehmet paşa mahallesi,