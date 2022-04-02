Aşk Mantık İntikam 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 39. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 39. bölümün ardından 40. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra, avukatından Ozan'la boşanmak üzere olduklarını öğrenmiştir. Ozan'a duyduğu tüm güveni yerle bir olan Esra, Ozan'ı evden yollar. Ozan kendisini Esra'ya affettirmeye kararlıdır. Bir yandan Esra'nın güvenini yeniden kazanmaya bir yandan da evine dönmeye çalışmaktadır. Esra'nın hoşuna gidebilecek her şeyi deneyen Ozan'ın işinin kolay olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir.

Elif, veda etmekte güçlük çekince kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrılır. Esra, Elif'in neden gittiğini öğrenince, Eko ve Ozan'la birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuğun sonunda Ozan, Esra'nın duygularını değiştiremeyeceğini anlar. Esra'dan uzaklaşmaya karar verir. Ancak bazen bir an, insanın hayatının yönünün tamamen değişmesine sebep olur. İşte öyle bir an, Esra ve Ozan arasındaki dengelerin değişmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan'la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra'ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır. Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra'nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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