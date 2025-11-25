Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Türkiye'de arsa fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 35'in üzerinde artarken, yükseliş beklenmedik şehirlerde yoğunlaştı.

EN YÜKSEK GETİRİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLE KARADENİZ'DE

Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın 2025 yılı analizine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'deki iller yatırımcıya en yüksek getiriyi sağladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, enflasyon karşısında değer kaybı yaşarken, Anadolu şehirlerinde arsa fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

YENİ SANAYİ ALANLARI, LOJİSTİK PROJELER VE ALTYAPI YATIRIMLARI...

Rapora göre, Türkiye genelinde arsa değerleri yükselse de şehirler arasında ciddi farklar gözlendi. Mega kentlerdeki artış oranları enflasyonun altında kalırken, yatırımcıların ilgisi Doğu ve Karadeniz illerine kaydı. Yeni sanayi alanları, lojistik projeler ve altyapı yatırımları, bu bölgelerde talebi artıran başlıca etkenler oldu.

ARSA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN 10 İL

Endeksa'nın verilerine göre 2025'te arsa fiyatlarının en çok yükseldiği iller şöyle sıralandı:

1. Diyarbakır – Arsa değerlerindeki en yüksek artış burada gerçekleşti.

2. Şırnak – Kamu yatırımlarındaki artış fiyatları yukarı taşıdı.

3. Rize – Sahil ve yayla bölgelerine artan talep kenti ilk üçe taşıdı.

4. Ağrı – Yeni projeler ve yerleşim alanlarının gelişimi artışı destekledi.

5. Bitlis – Konut ve arazi yatırımlarındaki yoğunluk güçlü bir ivme yarattı.

6. Van – Turizm ve ticaret hacmindeki büyüme fiyatlara yansıdı.

7. Ardahan – Kentte arsa değerleri düzenli bir yükseliş gösterdi.

8. Hakkari – Ulaşım projeleri ve ticaret hattındaki hareketlilik fiyatları artırdı.

9. Manisa – Sanayi yatırımlarındaki genişleme arsa piyasasını güçlendirdi.

10. Trabzon – Karadeniz'in artan turizm potansiyeli değerleri yukarı taşıdı.