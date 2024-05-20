ANPA GROSS Marketler Zinciri, Gaziantep'te Yeni Mağazasını Açtı

ANPA GROSS 27 AVM ve ANPA GROSS'un Gaziantep şubesi bugün saat 10.00'da yapılan muhteşem ve görkemli açılışla hizmete girdi. ANPA GROSS, kaliteli ve hesaplı alışveriş anlayışını Gazianteplilerin hizmetine sundu. 'ANPA GROSS 27 AVM' ve 'ANPA GROSS Mağazası' bundan böyle Gazianteplilere yeni bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Gaziantep'te halkın alışveriş alışkanlıklarını yenilikçi, dijital mağaza alanıyla değiştirecek olan ANPA GROSS, sadece Gaziantep'in değil Güneydoğu Anadolu'nun en güçlü, en yenilikçi ve dünyada bir ilk olan 1000 m2'lik alana sahip LED ekranlarının yer aldığı ilk projesi oldu. Proje, halkın da alışılmış alışveriş alışkanlıklarına yeni bir farklılık getiriyor.

"AVM'lere yeni bir heyecan kattık"

ANPA GROSS Marka Yatırım Direktörü ve Danışmanı Fatma Bozdağ, yönettikleri AVM'lere bir yenisini de Gaziantep'te eklediklerini söyledi.

ANPA GROSS ile mevcutta 500 bin metrekarelik bir alanı yönettiklerinin altını çizen Fatma Bozdağ, artık AVM'lerde de alışkanlıkların değiştiğini ve çekim gücü oluşturmanın şart olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, ANPA GROSS ile bu süreci çok iyi yönetip, artık AVM'lerde ciddi çekim gücü ile müşteri deneyimlerinin artarak sektöre çok ciddi faydalarının olduğunu kaydetti.

Fatma Bozdağ, "Baktığımızda alışveriş merkezlerine de yeni bir heyecan kattık diyebilirim. Çünkü biz AVM'lerde aynı ANPA GROSS'taki mantıkla hızlı ve iyi bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. Yani içerideki kiracılarımızla, iş ortaklarımızla, partnerlerimizle çapraz kampanyalar yapıyoruz. Diyoruz ki biz koşuyoruz, siz de koşmalısınız. AVM'lerde yeni bir konsept ve sistem oluşturduk" dedi.

Emka Danışmanlık olarak ANPA GROSS ile güçlerini birleştirdiklerini belirten Bozdağ, "Kiralama, yönetim ve yenileme ile projelerimizde artık Anadolu'da da büyümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ANPA GROSS Marmara bölgesindeki müşteri memnuniyeti başarısını artık Anadolu'ya taşıyor"

ANPA GROSS olarak Gaziantep açılışında müşterilere çok büyük indirim ve kampanya müjdelerini de duyurduklarını vurgulayan Fatma Bozdağ, "Her zaman olduğu gibi rekabetçi fiyat politikamızla tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Çok büyük indirim ve kampanyalarımız olacak. Zaten bizim kampanyalarımız 365 gün devam ediyor aslında. Agresif fiyat politikamızla Anadolu'da da tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gaziantep ANPA GROSS marketimizde 40 bine yakın ürün çeşitliliğimiz var" dedi.

Fatma Bozdağ, ANPA GROSS olarak Gaziantep'ten sonra Anadolu ve Marmara Bölgesi projeleri ile açılışlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Marmara'daki fiyat politikamızı Anadolu'da da 365 gün boyunca sürdürmeye devam edeceğiz"

Bozdağ, "Burası çok fazla dikkatimizi çeken ve uzun süredir görüştüğümüz alternatifin olduğu projelerden biriydi ve bugüne kısmet oldu. Burası bize göre İstanbul'dan sonra çekimimizin en güçlü, kuvvetli olacağı bölgelerden biridir. Sadece burada Gaziantep değil, Güneydoğu Anadolu'ya özel bir proje gerçekleştirdik. Aslında bununla birlikte ilk Anadolu projemizi de açmış oluyoruz.

Bizim her zaman olduğu gibi Marmara'da tüketicilerimizin alışık olduğu ve Anadolu'da da bunu sürdüreceğimiz fiyat politikamızı burada da 365 gün boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. Marmara'da olan müşteri deneyimimizi müşteri memnuniyetimizin aynısını Anadolu'ya da taşıdık diyebiliriz. Burada şu an açılış dolayısıyla çok ciddi anlamda agresif fiyat politikamız mevcuttur. Yaklaşık ortalamada 40 bine yakın ürün çeşitliliğimiz mevcut olup şuan birçok üründe de kampanyalarımız devam etmektedir. Sloganımızda olduğu gibi bir gün değil 365 gün boyunca hesaplı alışverişimiz devam edecektir" diye konuştu.