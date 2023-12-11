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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı anların en net görüntüsü ortaya çıktı

11 Aralık 2023 23:18 Güncelleme: 23:25 Abone Ol

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koca'nın yumruk attığı Meler'in yere düştüğü, o esnada ise bazı saldırganların Meler'in yüzüne tekme attığı anlar kameralara yansıdı.