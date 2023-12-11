Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı anların en net görüntüsü ortaya çıktı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koca'nın yumruk attığı Meler'in yere düştüğü, o esnada ise bazı saldırganların Meler'in yüzüne tekme attığı anlar kameralara yansıdı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının net görüntüleri ortaya çıktı. İnfiale yol açan görüntülerde, Koca'nın yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme atıldığı anlar da kameraya yansıdı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
YERDEYKEN BİLE TEKME ATTILAR
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü. Saldırının yeni görüntülerinde Meler'e, yerdeyken bile tekme atıldığı anlar net bir şekilde kayıt altına alındı.
İşte saldırının en net görüntüleri: