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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı anların en net görüntüsü ortaya çıktı

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koca'nın yumruk attığı Meler'in yere düştüğü, o esnada ise bazı saldırganların Meler'in yüzüne tekme attığı anlar kameralara yansıdı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının net görüntüleri ortaya çıktı. İnfiale yol açan görüntülerde, Koca'nın yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme atıldığı anlar da kameraya yansıdı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

YERDEYKEN BİLE TEKME ATTILAR

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü. Saldırının yeni görüntülerinde Meler'e, yerdeyken bile tekme atıldığı anlar net bir şekilde kayıt altına alındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

İşte saldırının en net görüntüleri:

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Halil Umut Meler Ankaragücü Faruk Koca Rizespor Hukuk Spor Haberler

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