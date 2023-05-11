Sinan Oğan'ın eski danışmanı Alperen İnce, "İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz, bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir" dediği için görevden ayrıldığını ileri sürdü. Gelişme sonrası Alperen İnce kimdir? Alperen İnce hangi partili, merak edildi.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bir dönem danışmanlığını yaptığını söyleyen Alperen İnce, Oğan'ın yanından "İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz, bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir" dediği için ayrıldığını öne sürdü. Peki, Alperen İnce kimdir? Alperen İnce hangi partili?

ALPEREN İNCE KİMDİR?

Alperen İnce kısa bir süre Sinan Oğan'ın danışmanlığını yaptığını iddia eettt.

Sinan Oğan ile gerçekleştirdikleri ikili görüşme sırasında Oğan'ın 'seçimin ikinci tura kalması ihtimalinde Cumhur İttifakı'nı destekleyebileceğini söylemesi üzerine' görevinden ayrıldığını iddia eden İnce'nin tweet'i şöyle:

"Yol ayrımımız, özel sohbetimizde, 'İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir' demesinden kaynaklanır. Ben bu yola giremezdim. Bunu arkadaşlarıma açıklayamazdım. Kabul edebilecek olsam MHP'de olurdum. Çakmasında değil."