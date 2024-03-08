Ali Gökmen kimdir? CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı ise Ali Gökmen oldu. Ali Gökmen kimdir? Ali Gökmen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ GÖKMEN KİMDİR?

Ali Gökmen 1 Nisan 1978 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Gökmen, iş hayatına 2004 yılında Gökmen Sigorta'nın kuruculuğunu üstlenerek, adım attı ve o tarihten bu yana kendi seçim bölgesinde sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyasi kariyerine 1996 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kıraç Belde Gençlik Kolları'nda başlayan Gökmen, 2008 yılında Esenyurt'un ilçe olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

2019 Yerel Seçimleri'nde ilk sıradan Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Gökmen, Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevine devam etmektedir.