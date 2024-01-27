AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menemen adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Menemen adayı kim?

AK PARTİ MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Menemen Belediye Başkan adayının Menemen olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan olmuştur.

AK PARTİ MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Aydın Pehlivan AK Parti'nin merakla beklenen yeni Menemen Belediye Başkan adayıdır.