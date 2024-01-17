AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Bayrampaşa adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayrampaşa adayı kim?

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Buna göre AK Parti'nin Esenyurt'ta Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de Aziz Yeniay, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç, Bakırköy'de ise Ali Talip Özdemir ile seçime girmesi bekleniyor.

AK Parti, megakentin 12 ilçesinde ise mevcut belediye başkanları ile devam etmeyi planlıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu ilçeler şöyle;

• Fatih

• Esenler

• Tuzla

• Sancaktepe

• Pendik

• Çekmeköy

• Şile

• Üsküdar

• Bahçelievler

• Güngören

• Kağıthane

• Sultangazi

Henüz karar verilemeyen ilçeler ise şöyle:

• Beyoğlu

• Gaziosmanpaşa

• Eyüp

• Sarıyer

• Sultanbeyli