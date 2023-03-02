2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın hayatı merak ediliyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir, kaç yaşında soruları aratılıyor. Peki, Ahmet Ercan kimdir? Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli? Övgün Ahmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir?

Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunu olan Ahmet Ercan kimdir? Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli? Övgün Ahmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

1947 Aydın'ın Nazilli doğumlu Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda eğitim aldı. 1966 yılında Nazilli Lisesi'ni tamamladı. Yüksek öğrenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde aldı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975'ten itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980'e kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yaptı. 2010 yılında Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atandı. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde,2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.17 kitabı,420 bilimsel yayını, Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türk Solu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini",1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir.2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı,2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı,2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır.2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

Ercan, T.C. TBMM 2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den,2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuştur.2014 HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Ercan, Bosna-Hersek İstanbul Konsolosu ile evlidir. Bir oğlu, bir kızı, iki torunu vardır.