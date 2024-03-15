Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli?
Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Kulp Belediye Başkan adayı olan Abdulhakim Eraslan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdulhakim Eraslan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ABDULHAKİM ERASLAN KİMDİR?
Abdulhakim Eraslan, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kulp Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.