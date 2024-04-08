8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar?

Döviz, 8 Nisan Pazartesi gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Dolar, 32,0040 liradan satılırken, Euro ise 34,6830 lira satış ile haftaya başladı. 8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar?

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Son günlerde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde bulunurken Dolar/TL bu sabah güne 32.0040 civarında başladı.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro/TL 34,6830 seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5710 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2.408,69 TL seviyesinde satışa başladı.

TÜRKİYE'DE PİYASALAR 1 BUÇUK GÜN AÇIK KALACAK

Bu hafta Türkiye'de piyasalar bugün tam yarın ise yarım gün açık kalacak. Merkez Bankası (TCMB) hafta sonu yaptığı düzenlemelerle, genel seçim öncesi uygulanan politikaların regülasyon bazında sembolü olan menkul kıymet tesisi uygulamasına son vereceğini açıkladı.

Yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4'ten yüzde 1'e indirdi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulaması ise kaldırıldı.