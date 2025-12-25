500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Bakan Kurum, ilk kura tarihini duyurdu.

500 BİN SOSYAL KONUTTA İLK KURA 29 ARALIK'TA ADIYAMAN'DA

Bakan Kurum ilk kuranın 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekileceğini söyledi. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "1 milyon 750 bin sosyal konutumuzu tüm illerimize yaptık. Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık.

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT YAPILACAK

Sosyal konut kapsamında 100 bin sosyal konut yapıyoruz. İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilave bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut, hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu.

İŞTE 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

240 AYA VARAN VADE İMKANI

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvuru sürecinin bitmesiyle hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

2+1 VE 1+1 KONUTLAR YAPILACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

İLK TESLİMAT MART 207'DE

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.