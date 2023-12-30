Metrobüs, otobüs, metro'nun 31 Aralık tarihinde ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağına dair araştırmalar 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık tarihinde toplu taşım araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs bedava mı olacak?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılın ilk gününde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak. İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde de çalışacak. Seferler sabah saatlerine kadar devam edecek ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI 2024?

1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.