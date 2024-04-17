Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 22 Nisan yarım gün mü? Sorusu araştırılıyor ve merak ediliyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenliğin millete verilmesi anlamında çocuklara armağan edilmiştir. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan yarım gün tatil mi, resmi tatil mi? 22 Nisan okullar, üniversiteler, kurumlar tatil mi?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer almaktadır fakat 22 Nisan tarihi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar, üniversiteler, kurumlar tatil değildir. Ayrıca 22 Nisan tarihinde tam gün şekilde işleyiş devam etmektedir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir.