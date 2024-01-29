2024 kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? Uludağ, Erzurum, Erciyes'te kar durumu!
2024 yılında Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri olan Uludağ, Erzurum ve Erciyes'in kar kalınlığı merak ediliyor. Bu merkezlerdeki kar kalınlığı bilgileri, kayak severlerin tatil planlarını şekillendirecek önemli bir faktör. Peki, 2024 yılında Kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? Uludağ, Erzurum, Erciyes'te kar durumu! Detaylar haberimizde...
Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kayak sezonu açıldı, kayak için nereye gitmeliyim? diyenler için Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerini inceledik. Kayak yapmak için nerelere gitmeli? İşte Uludağ'dan Sarıkamış'a kadar Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri haberimizde. 2024 Yılında Kayak Merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? Uludağ, Erzurum, Erciyes'te kar durumu!
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 29.01.2024 En düşük En yüksek
- Hakkari KY -15 -7
- Kartalkaya KY -14 -7
- Sarıkamış HKY -18 -6
- Palandöken ÇB -15 -9
- Ergan ÇB -14 -7
- Erciyes ÇB -15 -6
- Kartepe KY -5 -4
- Uludağ KY -8 -3
- Çambaşı KY -8 -4
- Yıldıztepe KY -9 -4
- Mersivan ÇB -6 -2
- Yalnızçam ÇB -22 -7
- Ilgaz KY -11 -5
- Yıldız Dağı KY -9 -3
- Zigana KY -13 -5
- Kop ÇB -17 -7
- Denizli ÇB -10 -4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)