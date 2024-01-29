2024 kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? Uludağ, Erzurum, Erciyes'te kar durumu!

Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kayak sezonu açıldı, kayak için nereye gitmeliyim? diyenler için Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerini inceledik. Kayak yapmak için nerelere gitmeli? İşte Uludağ'dan Sarıkamış'a kadar Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri haberimizde. 2024 Yılında Kayak Merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar? Uludağ, Erzurum, Erciyes'te kar durumu!

Kartalkaya

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.01.2024 En düşük En yüksek

Hakkari KY -15 -7

Kartalkaya KY -14 -7

KY -14 -7 Sarıkamış HKY -18 -6

Palandöken ÇB -15 -9

Ergan ÇB -14 -7

Erciyes ÇB -15 -6

Kartepe KY -5 -4

KY -5 -4 Uludağ KY -8 -3

Çambaşı KY -8 -4

Yıldıztepe KY -9 -4

Mersivan ÇB -6 -2

Yalnızçam ÇB -22 -7

Ilgaz KY -11 -5

Yıldız Dağı KY -9 -3

Zigana KY -13 -5

Kop ÇB -17 -7

Denizli ÇB -10 -4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)