2024 ERZURUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Erzurum'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, İYİ Parti mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Erzurum Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Erzurum'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa İYİ Parti adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Erzurum'da hangi parti, kim önde? Erzurum'da AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor?

ERZURUM YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Sekmen, İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar seçimi üst sıralarda tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ERZURUM'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen, İYİ Parti'nin adayı Fatma Canan Uçar kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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