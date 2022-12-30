2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.029 haber kaynağında 2.258.827 adet haber yapılan Murat Ceylan, toplamda 2.064.626.350 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Ceylan kimdir. İşte, Murat Ceylan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Ceylan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Murat Ceylan hakkında 9.029 haber kaynağında 2.258.827 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.064.626.350ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Ceylan hakkında merak edilen Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, ya da bilinen adıyla Murat Ceylan Wish (d. 15 Mayıs 1991, İstanbul), Türk müzisyen, oyuncu, sunucu. 5 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.

Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti.

Eylül-Kasım 2016'da FOX'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.

2 Şubat 2019'da başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk yapmaya başladı.

''Reborn'' adlı albümü yakında çıkacaktır.