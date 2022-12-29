2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Yılmaz kimdir? Murat Yılmaz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,444 haber kaynağında 3,718,849 adet haber yapılan Murat Yılmaz, toplamda 4,256,106,757 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Yılmaz kimdir? İşte, Murat Yılmaz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Murat Yılmaz hakkında 9,444 haber kaynağında 3,718,849 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,256,106,757 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Yılmaz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MURAT YILMAZ KİMDİR?

Murat Yılmaz (d. 12 Eylül 1988, Berlin), Almanya doğumlu Türk futbolcudur. 2. Lig takımlarından Ankaragücü'nde forma giymektedir.

Altyapı

2006-2007'de Tennis Borussia Berlin'de altyapıya başlamıştır. 2007-2008'de BFC Dynamo'da görev yapan futbolcu 2009-2010 sezonunda MKE Ankaragücü ile Türkiye'ye adım atmıştır.

Kariyeri

2012-13 sezonunda TKİ Tavşanlı Linyitspor'a transfer olmuş ve 13 maçta 3 gol kaydetmiştir. 2013-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 9 maçta 1 gol kaydetti. 2014'te Adanaspor'a transfer oldu.

Başarıları

İstanbul BB

1. Lig: 2013-14 (Şampiyonluk)