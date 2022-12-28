2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel kimdir? Oyuncu Hande Erçel hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,572 haber kaynağında 158,328 adet haber yapılan Hande Erçel, toplamda 327,937,088 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hande Erçel kimdir? İşte, Hande Erçel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hande Erçel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hande Erçel hakkında 5,572 haber kaynağında 158,328 adet haber yer alırken 2022'de toplam 327,937,088 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hande Erçel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma, Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv'de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini oynamıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu

2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu

2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu

Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu

2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu

2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

2019-Halka Müjde Akay

201-Azize- Azize Günay

2020-2021 Sen Çal Kapımı