2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemal Akın kimdir? Cemal Akın hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,337 haber kaynağında 980,284 adet haber yapılan Cemal Akın, toplamda 1,126,856,388 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cemal Akın kimdir? İşte, Cemal Akın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cemal Akın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cemal Akın hakkında 8,337 haber kaynağında 980,284 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,126,856,388 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cemal Akın hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CEMAL AKIN KİMDİR?

Cemal Akın, 1959 yılında Bartın'da doğdu. Karaköy İlkokulu ve Bartın Lisesi'nin ardından 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Askerlik görevinden sonra Bartın'da Elektrik Mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve spor kulüplerinde kurucu ve yönetici olarak yer aldı.

Her kademesinde görev aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 1991 yılında il olan Bartın'da ilk İl Başkanı seçildi. 1991-2002 arasında 11 yıl MHP Bartın İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2003 ve 2006 yıllarında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Cemal AKIN, ilk kez 29 Mart 2009, ikinci kez 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bartın Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

8 yıldır Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cemal AKIN aynı zamanda;

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyeliği,

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Encümen Üyeliği,

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası(MİS) Genel Başkan Yardımcılığı,

Türkiye Belediye Başkanları Birliği(BBB) Genel Başkan Yardımcılığı,

Bartın Mahalli İdareler Birliği Başkan Vekilliği,

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçilen Cemal Akın 11 yıl bu görevde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir ve şu an görevini sürdürmektedir.