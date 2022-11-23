2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 2010 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 2010 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 2010 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 2010 World Cup şampiyon kim oldu? 2010 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

2010 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 2010 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

2010 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Kupayı, 11 Temmuz 2010 tarihinde oynanan final maçında Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya kazanmıştır.

2010 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

2022 Dünya Kupası finali Hollanda ve İspanya arasında oynandı. Maçı 1-0'lık skorla İspanya kazandı.

2010 Final Sonucu :

HOLLANDA 0 - 1 İSPANYA

2010 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : İSPANYA

2010 finalinde atılan goller şu şekilde:

İspanya'nın golü:

Gol 116' Andrés Iniesta

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

2010 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

2010 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran ile 11 Temmuz 2010 tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 19. finalleridir. Bu sayede FIFA Dünya Kupası ilk kez Afrika kıtasında düzenlenmiş oldu. Kupayı, 11 Temmuz 2010 tarihinde oynanan final maçında Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya kazanmıştır.