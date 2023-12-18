2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle!

TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Müge Dağıstanlı ve Gülsen Yüksel'in sunduğu 2.Sayfa hafta içi her gün ekranlara geliyor. Birbirinden ünlü isimin konuk olduğu programın canlı yayını merak konusu oldu. İşte, 2.Sayfa canlı yayın linki!

2.SAYFA SUNUCULARI KİMLER?

2.Sayfa programının sunuculuğunu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel yapmaktadır.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı. 2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

2.SAYFA CANLI YAYIN!

2.Sayfa programı hafta içi her gün saat 08.30'da TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.