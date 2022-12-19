19 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 19 Aralık Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Aralık Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ VE MAHALLELERİ-PEKMEZCİ VE KOCAGEDİK MAH-HACIİBRAHİMLER-HANPAŞA-VE MAHALLELERİ-SARIDEDE-CEVİZLİDERE-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-BAZ İSTASYONLARI VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ AKHİSAR BELEDİYESİ GES
- 19.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR-ŞİRİNKÖY-MARANGOZLAR SİTESİ-HARTA-ÖMERLER-HİKMET GIDA-ÇOBANHASAN SULAMA KOOP-VODAFONE-AVEA BAZ İSTASYONLARI-TCDD BAKIR-MEDAR SULAMA KOOP-EGE LOKMAN-ÖRSSAN PETROL-BAKIR GÖLET-MASKİ MİLİNGE İÇME SUYU TESİSİ-VİTAMİN GIDA AKARYAKIT İSTASYONU-AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU-AKHİSAR ZEYTİN OSB-TUKAŞ GIDA VE CİVARLARI
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARTA MAHALLESİ TAMAMI
- 19.12.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ BOZAĞAÇ MAHALLESİ (TR-3)
- 19.12.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ BOZAĞAÇ MAHALLESİ (TR-4)
- 20.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ, ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR-ADNANMENDERES-AHMETBEDEVİ-TURGUTÖZAL- KUŞLUBAHÇE MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKPINAR-KAZIMKARABEKİR-SAKARYA-ŞEHİTLER-TURGUTÖZAL MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU, MAHALLELERİ SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARABEYLER HALILAR TELLİKÖY PEYPINAR AŞTINKÖY ZORAMAN DUMANLAR KÜRKÇÜ ÇAMKÇY KARAKOZAN RAHMANLAR RAHMANHACILAR GÖLBAŞI BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE, SAZOBA, BOYOBA MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 20.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI ÇAMURHAMAMI, ŞİRİNYER, BAŞLIOĞLU, ÇAYPINAR, YENİKÖY MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAFERBEY,ÇALTILI MAHALLELERİ ,KILIÇKAYA PLASTİK,KALE BLOK,VOLKAN BLOK,ÖZKAHRAMAN KİREMİT,OBA MEŞRUBAT,KARPUZCULAR YUMURTA,ONUŞLAR YUMURTA,İLHANLAR GIDA,TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
- 20.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİ BATI KISMI (HAKKARİLER MAH)
- 20.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİ GARAJ VE MEYDAN CIVARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA-SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TR ABONELER, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 20.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇEAHMET YİĞİTALİ MAHALLESİ BİR KISMI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİLEK, ALİRIZA BEY, KOLDERE, HALİTPAŞA, PAŞAKÖY, KUMKUYUCAK MAHALLERİNDEKİ TARIM SULAMA TRAFOLARI