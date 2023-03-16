18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi? 18 Marta Banka ve Kargolar açık mı?

Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafer kazanmıştır. Her yıl Çanakkale'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle bugün anılıyor. Vatandaşlar 18 Mart Çanakkale zaferinin resmi tatil olup olmadığını araştırlıyor.Peki, 18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi? 18 Martın önemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Vatandaşlar 18 Mart Çanakkale zaferinin resmi tatil olup olmadığını araştırlıyor.Peki, 18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi? 18 Martın önemi nedir? 18 Marta Banka ve Kargolar açık mı? Detaylar haberimizde...

18 MART ÇANAKKALEZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü yaklaşmasıyla beraber 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ancak18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Cumartesi gününe denk gelen 18 Mart yarım gün tatil de değildir.

18 MART ÖNEMİ NEDİR?

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale Cephesi'nde vermiş olduğu mücadele ile tüm dünya tarihinin akışını etkilemiştir. Bu cephede alınmış olan galibiyet, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü gözler önüne sermiştir. Çanakkale Cephesi, Anadolu halkına azim vermiş, umut ve kararlılık ile Kurtuluş Savaşı'nın ateşini fitillemiştir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet arzusunu göstermiş, bu uğurda neler yapabileceğini tüm dünyaya bildirmiştir.

18 MARTA BANKA VE KARGOLAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır. Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır. Bankalar ise Cumartesi günü hizmet vermemekte.