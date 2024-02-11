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12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

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Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat Pazartesi Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Şubat Pazartesi Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…

Adana elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DENİZLİ, 57044 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UÇAK, 43041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜRSELPAŞA, 75228 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2024 23:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞLIOĞLU, 14059 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2024 22:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DENİZLİ, 57082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2024 19:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞLIOĞLU, 14041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2024 18:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞLIOĞLU, 14041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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