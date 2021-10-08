Yemen hükümeti Husilerin binlerce sivili Marib'de alıkoyduğunu açıkladı - Haberler
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Yemen hükümeti Husilerin binlerce sivili Marib'de alıkoyduğunu açıkladı

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Yemen hükümeti Husilerin binlerce sivili Marib'de alıkoyduğunu açıkladı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ülkenin doğusundaki Marib kentinde binlerce sivili alıkoymakla suçladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ülkenin doğusundaki Marib kentinde binlerce sivili alıkoymakla suçladı.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının Dışişleri Bakanlığından aktardığı yazılı açıklamada, Husi milislerinin Marib'in güneyindeki Abdiya ilçesinde sivillere yönelik "kitlesel cinayet" işlediği belirtildi.

Açıklamada, "İlçedeki on binlerce sivile silahlarını doğrultan Husi milisleri, bölgeyi sıkı bir kuşatma altına alarak gıda, ilaç ve bebek mamasının girişini engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "sivillerin mümkün olan her şekilde savaştan korunması, balistik füzeler ve ağır silahlarla doğrudan hedef alınmasının engellenmesi" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in Marib kentinde yaşanan çatışmaların artması nedeniyle eylül ayında yaklaşık 10 bin kişinin göç ettiğini bildirdi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
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