KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 12 Ekim 2021 Salı günü Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent ŞEN ve Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan COŞKUN' u Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Prof. Dr. ŞEN ve Doç. Dr. COŞKUN ile bir süre sohbet etti.

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