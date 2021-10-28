VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, YEŞEREN GENÇLİK DERNEĞİNİN '81 İL ŞEHRİ NUH'TA BULUŞUYOR' PROGRAMINA KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından projelendirilerek organize edilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Şırnak Valiliğimiz, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen '81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor' projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hayata geçirilen '81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor' projesi kapsamında 81 ilden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar Şırnak ilimizde bir araya geldi.

Proje kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen '81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor' programına Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Belediye Başkan V. Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Atan, kurum müdürleri, meslek odaları temsilcileri ve 81 İlden misafir olarak gelen STK temsilcisi kadınlar katıldı.

Programda yaptığı konuşmasına Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Vali Pehlivan,

"Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutluyoruz. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadelede kadınlarımızın, Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların, Kara Fatma'ların vermiş olduğu o ulvi mücadeleleri de saygıyla yad ediyor, kadın şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları da şükranla anıyoruz.

Kurtuluş mücadelesinde erkekler cephede savaşırken kadınlarımız da onların en büyük destekçisi olmuştur. Cepheye giden askerlere destek veren, çocuğunun üstündeki örtüyü alıp cephanenin üstüne örten kadınlarımız, annelerimiz olmuştur. Kadınlarımızın şanlı tarihimizde, medeniyetimizin ve ülkemizin bugünlere gelişindeki rolü çok büyüktür, çok kıymetlidir. Bugün bu programla ortaya konulan birliktelik, bu organizasyonlar, ister kooperatif çatısı altında olsun ister dernek çatısı altında olsun kurulan yapılar, hem kadınlarımızın gücünü yansıtıyor hem de kadınlarımızı üretime, sosyoekonomik gelişim süreçlerine katılmasına ve katkı sağlamasına, genel olarak da ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasına vesile oluyor.

Kooperatifçiliğin tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Ülkemizde de 'Memleket Sandıkları' adı altında 1863 yılında ilk adımları atıldığı bilinir. Temel maksat birlikte çalışmak, işbirliği yapmaktır. Bunlar aslında millet olarak, medeniyet olarak özümüzde var olan hasletlerdir. Bizim kültürümüzde dayanışma, yardımlaşma, birlikte iş yapma vardır. Bunun adı kooperatiften önce imecedir. Atasözlerimiz vardır; 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var. ' demiştir atalarımız. Burada başaran, girişimci kadınlarımızla bir aradayız. Herkesin tecrübeleri, hatıraları, başardığı işler var. Bu organizasyon tecrübelerin paylaşılmasına da vesile olacaktır.

Şırnak'ımıza 'Şehri Nuh' da diyoruz. Cudi'ye oturan Hz. Nuh'un gemisi doğruluğu, iyiliği, hayrı, güzellikleri ifade ediyor ve aslında Nuh'un gemisi yolculuğuna devam ediyor. Bu gemiye binenler, iyiliği ve hoşgörüyü tercih edenler, güzel hasletleri tercih edenler kazanacaktır. Ne mutlu ki, medeniyet olarak tercihini, duruşunu iyilikler doğrultusunda ortaya koymuş bir milletiz ve böyle bir medeniyetin, böyle bir milletin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim milletimizin varlığı hem bulunduğumuz coğrafyamız için, hem gönül coğrafyamız için ve hem de bütün dünya için değer ifade eden, bütün dünyaya örnek teşkil eden bir medeniyet duruşunu temsil eder. Bu medeniyet duruşunda kadınlarımızın rolü ziyadesiyle büyüktür. Kadınlarımız, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, geleceğe emin adımlarla yürürken varlıklarını hissettirdikleri ölçüde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz çok daha güçlü olacaktır. " dedi.

Cudi, Gabar, Kato, Bestler Dereler'in ülkemizde geçen yıllar boyunca haberler e konu olan, bilinen, duyulan ve hüzünlü hikayeleri olan yerler olduğunu belirten Vali Pehlivan,

"Muhtemelen bir yakınınız asker, memur, öğretmen, polis veya jandarma olarak gelip buralarda görev yaptılar, bazıları da Şehit oldu. Allah bütün Şehitlerimize rahmet eylesin. Bazıları gazi oldular. Şimdi özellikle terörle mücadelede verilen bütün mücadelelerin devamı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve bütün Bakanlıklarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle huzur iklimini pekiştirerek güzel hikayeleri çoğaltma gayreti içerisindeyiz. Bir yandan terörün yol açtığı olumsuzluklar bertaraf ediliyor, şehrimiz alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle yeniden ayağa kalkıyor bir yandan da sosyokültürel, sportif faaliyetlerle, üretim girişimleriyle daha çok ön plana çıkıyor. Bu süreçte ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de yine kadınlarımızın katkıları çok büyük. Kooperatifler kurulmaya başlandı. İki yıl önce İlimizde kadın kooperatifi yokken şu anda 3 kadın kooperatifimiz var. Toplam 274 olan derneklerin bir kısmı kadın dernekleridir. İnşallah bunların sayısı artacak. 'Şırnak Başaracağım Diyor' diye sloganımız var. İnşallah bugüne kadar pek çok şeyi başaran Şırnak, başara başara yoluna devam edecek, Şırnak ile ilgili güzel haberler duymaya devam edeceğiz. Bunu müşterek gayretle, İlimizdeki bütün kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, vatandaşlarımızla, hep birlikte başaracağız.

Teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Bu projeye destek veren Sayın İçişleri Bakanımıza, Dernek Başkanı Hatice Atan ve ekibine, katkı sağlayan kişi ve kurumlara şahsım, Valiliğimiz ve Şırnaklı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şırnaklı hemşehrilerimizin, hepimizin kapısı sizlere sonuna kadar açıktır. Sizin şahsınızda gelmiş olduğunuz vilayetlere içten en iyi dileklerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı sunuyor, tekrar İlimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. " dedi.

Rektör Erkan, "Hoşgörünün başkenti Şırnak'a hoş geldiniz. " dedi. Programda sunum gerçekleştirerek katılımcılara Şırnak'ın kültür ve medeniyeti hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

Dernek Başkanı Atan da projeyle, 40 yıldır terörle anılan Şırnak'ta artık barış ve kardeşliğin hakim olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek,

"Şırnak'a ilk defa gelen kadınlarımız var ve birlikte gezdik, dolaştık. Burayı çok beğendiklerini söylediler ve 'Keşke daha önce buraya gelseydik. ' dediler. Ön yargılarının kırıldığını, hatta Şırnak'ta güzel şeyler yapacaklarını ifade ettiler. Bu projede amacımız sadece 81 ilden kadınların gelip buraları görmesi değil, 81 İlden kadınlarımızla Şehr-i Nuh'ta neler yapabileceğimizi konuştuk. Amacımız hem İlimizi tanıtmak hem de Şırnak'ın terörün bittiği, hizmetlerin yapıldığı ve rahatlıkla gezilebilecek bir il olduğunu göstermek. " dedi.

Katılımcılar da söz alarak hayat tecrübeleri ile Şırnak ve '81 İl Şehri Nuh'ta Buluşuyor' projesi hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Program Gençlik ve Spor Müdürlüğü Halk Oyunları Sanat Topluluğunun gösterileri ile devam etti.

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