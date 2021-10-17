Ürdün'ün 'cüceler takımı' Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor - Haberler
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Ürdün'ün "cüceler takımı" Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor

AA / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de 2019'da kurulan Cüceler Futbol Takımı, bu ayın sonlarında resmi kuruluşu ilan edilecek olan Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun da çekirdeğini oluşturuyor.

Ürdün'de 2019'da kurulan Cüceler Futbol Takımı, bu ayın sonlarında resmi kuruluşu ilan edilecek olan Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun da çekirdeğini oluşturuyor.

Ülkede 2017'de kurulan Cüceler Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında toplanan ve halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili kişiler, ilk zamanlarda sadece tiyatro gösterileriyle başladıkları faaliyetlerini daha sonra genişleterek bir futbol takımı kurma kararı verdi.

Ürdün'ün farklı illerinden 2'si yönetici 14 kişiden oluşan Cüceler Futbol Takımı 2019'da kuruldu ve bu ayın sonlarına doğru ülkede ilk kez düzenlenecek uluslararası bir şampiyonaya katılacak.

İlk şampiyona 25 Ekim'de Ürdün'de

Cüceler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Luey es-Samadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da Fas'taki bir kültür festivaline davet edildiklerini ve orada bir futbol maçına katılma teklifi aldıklarını söyledi.

Samadi, "Teklifi kabul ettik ve Faslılarla oynadığımız futbol maçını 7-3 kazandık. Yaşları ve sağlık durumlarına nazaran oyuncuların becerilerine şaşırdım. Onlara Ürdün'de bir takım kurmayı teklif ettim ve böylece serüvenimiz başladı." diye konuştu.

Antrenmanlara devam ederek iyi bir seviyeye ulaştıklarını aktaran Samadi, 25 Ekim'de Suriye, Mısır ve Irak'ın da katılımıyla Ürdün'de ilk Cüceler Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

"Arap Cüceler Futbol Federasyonu" ilan edilecek

Samadi, "Bu şampiyona sırasında Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Fas, Lübnan ve Sudan'ı kapsayan Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun kuruluşunu da ilan edeceğiz." dedi.

Gelecek ay Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, 2022'de de Arjantin'de 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Dünya Cüceler Futbol Şampiyonası'na katılacaklarını belirten Samadi, katıldıkları şampiyonalara rağmen Ürdün Futbol Federasyonu'nun kapılarını yüzlerine kapattığını söyledi.

Destek istiyorlar

Takımın yöneticisi Ahmed Klub, yaşları 22 ile 48 arasında değişen oyuncuları ülkenin farklı illerinden kişisel ilişkiler yoluyla topladığını ifade etti.

Klub, takım oyuncularından 48 yaşındaki Yusuf Ebu Kaba'nın dünyanın en yaşlı cüce futbolcusu olduğunu söyledi.

Takımın teknik direktörü Adil Beni Mustafa da "Ürdün'de bizden başka cüceleri temsil eden takım yok, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmi üyesiyiz ancak Ürdün Futbol Federasyonu'na bağlı değiliz. Takıma Ürdün Cüceler Takımı Neşama-2 adını verdik." şeklinde konuştu.

Beni Mustafa, Ürdün Futbol Federasyonu'na "oyuncularının yüksek moral ve motivasyonla en iyi sonuçlara ulaşabilmesi ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edebilmesi için bu takıma özel bir gözle bakması ve gereken desteği vermesi" çağrısında bulundu.

Ürdünlü teknik direktör, takımın yeni kurulmuş olasına rağmen, oyuncuların çok yüksek bireysel yeteneklere sahip olduğunu ve desteklenmeleri halinde daha büyük başarılara ulaşılacaklarını vurguladı.

Ürdün'ün cüceler takımı Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor

Ürdün'ün cüceler takımı Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor

Ürdün'ün cüceler takımı Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor

Ürdün'ün cüceler takımı Arap Cüceler Futbol Federasyonu'nun çekirdeğini oluşturuyor

Ürdün'ün
AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
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