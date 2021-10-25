Üniversitemiz Tüm Yerleşkelerinde Öğrencilerine Ücretsiz İnternet Hizmeti Sağlıyor Üniversitemiz, tüm yerleşkelerinde 24 Yerleşkeye internet hizmeti götürerek öğrenci ve öğretim elemanları için ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

Bilgi Çağında Teknolojiyi Verimli Kullanıyoruz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Sorumlu Rektör Yardımcısı ve ADÜZEM Müdürü Prof. Dr. Cumali Öksüz, bilgi çağında teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemini vurgulayarak, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde öğrenci ve öğretim üyelerine ücretsiz internet hizmeti sağlandığını ifade etti.

Öğrencilerimiz Bilgiye Erişimi Sorunsuz Sağlıyor

Üniversitemizin, TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden 'İnternet Hizmeti Alan 130 Devlet Üniversitesi' içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında 24 lokasyona hizmet götürerek 1. sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, Üniversitemiz; internet altyapısını TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlandığını ve öğrencilerimizin bilgiye erişimi sorunsuz gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teknik Sorunlar için Bilgi İşlem Bilişim Desteği Sağlıyor

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere teknik destek veren bir birimin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Öğrencilere e-posta, eduroam, uzaktan eğitim ve kişisel laptoplarına işletim sistemi kurulumu, Ofis 365, Pardus gibi bilişim ile ilgili tüm konularda hafta içi öğle arası da dahil 08: 00-17: 00 saatleri arasında ücretsiz destek veren bir birimimiz var. Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerine ait dizüstü, masaüstü bilgisayarlarının kurulumları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servisi tarafından ücretsiz olarak yapılmakta. Öğrencilerimizin bu kapsamda bidteknikservis@adu. edu. tr adresine kurumsal e-posta hesaplarından elektronik posta göndererek randevu almaları ve kendilerine iletilen gün ve saatte bilgisayarlarını ilgili birime götürmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca, Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için Öğrenciler sistem üzerindeki yardım dokümanları ile her türlü cihazlarına ( IOS Mobil Cihazlar (IPhone, IPad vb. ) Android Mobil Cihazlar, Windows Bilgisayarlar, IOS Bilgisayarlar (Mac, iMac, Mac Book vb)) cihazlarına kurulum yapabilir. " dedi.

Üniversitemiz; İnternet Altyapısı Oldukça Güçlü

Pandemi sürecinde Uzaktan Eğitim Modeline geçilmesi ile birlikte hızlı aksiyon alarak sunucu ve depolama cihazlarını hızla revize ederek kapasitelerini arttırdıklarını ve ayrıca ilçe bağlantıların hızlarını arttırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Cumali Öksüz "Üniversitemiz; İnternet Altyapısı Tübitak Ulakbim üzerinden sağlanmaktadır. Merkez Kampüs İnternet Çıkış Hızımız 2. 000 Mbps ilçelerimiz ile birlikte toplam Bant Genişliğimiz 3. 250 Mbps tir. Günlük Sistemlerimize Bağlı Cihaz sayısı 13. 500 ü bulmaktadır. " dedi.

Prof. Dr. Cumali Öksüz, Üniversitemizin internet servisi sunması ile ilgili verilerin anlık takip edileceği Türkiye Eduroam wifi sistemi anlık takip (http://eduroam. org. tr/monitor. php) sayfası ile açık şeffaf bir biçimde ve kaliteyi önceleyerek tüm öğrenci ve personele internet hizmeti sunmada Üniversitemizin öncü olduğunu ifade etti.

İnternet imkanlarımıza ilişkin bazı istatistiki bilgilere aşağıdaki fotoğraflardan ulaşabilirsiniz.

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