TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLAR

TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLARTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 2021'de proje başvurusunda bulunarak hibe desteklerinden faydalanan girişimciler, yaşadıkları yörelere Avrupa Birliği standartlarında yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla kırsal alanlar sadece ham madde tedarikinin yapıldığı yerler olmaktan çıkıp istihdam olanaklarının çoğaldığı bölgeler haline geliyor. Tesislerin yapımında ve faaliyeti esnasında yerelden yapılan satın alımlar, çarpan etkisiyle il ekonomilerine dolaylı katkı sağlıyor. Bu yatırımlardan bazıları şöyle: Güçlerini birleştiren 2 ortak Kastamonu'ya mantı fabrikası kurduİstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Ünal ile Başkan Vekili Hakkı Baykan, uzun yıllar İstanbul'da yufkacılık yaptı. Tarihten gelen geleneksel mantı lezzetini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için memleketleri Kastamonu'nun Seydiler ilçesine yatırım yapmaya karar verdiler ve TKDK'ya proje başvurusu yaptılar. Yatırımın bitiminde 5, 9 milyon liralık projenin 630 bin TL'sini hibe aldılar. Yöresel ham maddelerin kullanıldığı mantı, üretildikten sonra tepsilere tek tek yerleştiriliyor. Günlük 800 kilogram kapasiteli tesiste şimdilik 200 kilogram üretim yapılıyor. 10 personelin çalıştığı tesiste imal edilen mantılar paketlenerek, Kastamonu'daki marketlere ve kentte yakın bir zamanda kurulan zincir otele satılıyor. Öte yandan, bir zincir marketin Ankara ve Kastamonu şubeleriyle de anlaşmaya varıldı, yakın zamanda ürünlerin gönderimine başlanacak. 10 milyona çıkarılması hedeflenen yeni yatırımlarla günlük kapasitenin 4 tona yükseltilmesi planlanıyor. ***YouTube kanalında izlediŞanlıurfa'ya kurduŞanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki girişimci Hüsna Gül Acar, bir iş kurmaya karar verdi. Acar, bir YouTube kanalında TKDK destekleriyle hayata geçirilen restoran ve rekreasyon tesisi videosu izledi ve hibe fırsatlarını öğrendi. Sektör üzerine araştırmalar yapmaya karar verdi, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek detaylı bilgiler edindi. Daha sonra 2, 9 milyon liralık proje hazırlayarak TKDK'ya sundu. Başvurusu kabul edildi ve yatırımının inşasını tamamlayarak 1, 5 milyon TL hibe aldı. İnsanların yoğun iş hayatı ve kent yaşamından yorulduğu günlerde dinlenip rahat bir şekilde ailece dinlenebildiği tesiste yerli ve yabancı turistlere yöresel yemekler ikram edilerek Şanlıurfa ekonomisine katkı sağlanıyor. Tesiste 27 vatandaş istihdam ediliyor. ***Kadın girişimci zeytinyağı işletmesiyle köylere ilham oluyorHatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Akamber köyünde yaşayan bilgisayar mühendisi Özge Salih, zeytinyağıyla ilgili 150 yıllık geleneksel aile işletmesini büyütmeye karar verdi. Kararının ardından araştırmalarına başladı ve TKDK Hatay İl Koordinatörlüğünün gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında sektörle ilgili hibe desteklerini öğrendi. Daha sonra 3, 2 milyon liraya mal olacak proje hazırlayarak Koordinatörlüğe sundu. Projesi onaylandı ve günlük 80 ton zeytin işleme kapasiteli yatırımının inşasını tamamladıktan sonra 1, 9 milyon TL hibe aldı. 4 kişinin istihdam edildiği tesiste soğuk sıkım natürel zeytinyağı imal ediyor. Hırvatistan, İtalya ve İngiltere'ye zeytinyağı ihraç etmeyi hedefliyor. Ayrıca, başta ulusal yarışmalar olmak üzere ilerleyen dönemde uluslararası yarışmalara numune göndererek Türkiye'ye ödül getirmeyi hedefliyor. Bilgisayar mühendisliğinden de vazgeçmeyen kadın girişimci, mühendislik alanındaki bilgilerini tarımla birleştirerek tarım teknolojileri üzerine bir girişim daha planlıyor. Evli ve bir çocuk annesi girişimci olarak, açtığı işletmeyle yaşadığı köye ve çevre köylere ilham oluyor. ***Karaman'dan 24 ülkeye hasat tazeliğinde elma ihracatıKaraman'da yaşayan kadın girişimci Şerife Erikci, babasıyla küçük çaplı toptancılık işlerine başladı ve zamanla işlerini büyüttü. TKDK'nın hibe desteğinden faydalanmış girişimcilerle fikir alışverişinde bulundu ve TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne giderek başvuru şartlarına ilişkin bilgi aldı. Yatırım yapmaya karar vererek soğuk hava tesisi projesi hazırladı ve Koordinatörlüğe sundu. Projesi onaylanan girişimci Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde 6, 2 milyon TL'ye tesisini kurdu ve 2, 5 milyon TL hibe aldı. Bir başka çağrı ilanı döneminde ek makine ekipman alımı için 6, 5 milyon TL'lik bir başvuru daha yaptı ve 2, 6 milyon lira hibe aldı. Yıllık yaklaşık 3 bin ton elma işlenen tesis bilgisayarlı ve tam otomasyonlu olup, elmaların soğuk zinciri bozulmadan hasat tazeliğinde son tüketiciye gönderimi sağlanıyor. Sezonda yaklaşık 100 kişi istihdam edilen tesiste yeni teknolojik gelişmeler sürekli takip edilerek sistem güncelleniyor. ***2 çocuk annesinden Ağrı'ya "apart otel" yatırımıAğrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde yaşayan 2 çocuk sahibi ev hanımı Zeynep Tunç, ailesinin gelir ve yaşam standartlarını yükseltmek için iş araştırmalarına başladı. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri vasıtasıyla düzenlediği Ömür Boyu Eğitim ve Öğretim Programı kapsamında kırsal turizm etkinlikleri kursunu da bitiren kadın yatırımcı, TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğünün bilgilendirme toplantılarında kırsal turizm kapsamında apart otellere verilen destekleri öğrendi. Proje hazırlayarak IPARD II - 6. Başvuru Çağrı Dönemi'nde Koordinatörlüğe başvuru dosyasını sundu. Başvurusunun kabul edilmesiyle hibe sözleşmesini imzalayarak inşaata başladı. 25 odalı, 50 yatak ve 50 kişi kapasiteli restorana sahip ve 3, 2 milyon liraya mal olan yatırımını tamamlamasını müteakiben 1, 9 milyon lira hibe desteği aldı. 5 vatandaşın çalıştırıldığı otelde, köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. ***1, 9 milyon TL'yeAvrupa standartlarında besi tesisi kurduİzmir'de 8 yıl farklı sektörlerde ticaret yapan girişimci İsmail Yazıcı, Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Salavatlı Mahallesi'nde satın aldığı tarım arazisine komşu hayvancılık işletmesi vasıtasıyla TKDK ile tanıştı. Daha sonra sosyal medyada TKDK'dan alınan destekle hayata geçirilen örnek yatırımları inceledi ve elde ettiği sonuçlarla uzun vadeli planlarını önceleme kararı aldı. IPARD II - 9. Başvuru Çağrı İlanı Dönemi'nde TKDK Aydın İl Koordinatörlüğüne 1, 9 milyon TL'ye mal olacak büyükbaş besi tesisi projesi sundu. Proje dosyasının onaylanmasının ardından inşaat çalışmalarına başladı ve tesisin tamamlanmasıyla 968 bin TL hibe aldı. Toplam 20 dekar büyüklüğündeki tarım arazisinde 1500 metrekare kapalı alana sahip, Avrupa Birliği hijyen, hayvan refahı ve gübre yönetimi standartlarına uygun, modern makine ekipmanlarla donatılı 96 baş kapasiteli tesiste 2 kişi istihdam ediliyor.

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