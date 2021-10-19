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Tem Otoyolu'nda trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Tem Otoyolu'nda trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Alibeyköy mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 34 AAZ 298 plakalı hafif ticari araç, 16 KIP 71 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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