TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da düdükle yaya önceliği geçitlerine dikkat çektiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde jandarma ve emniyet tarafından yapılan ortak uygulamaya katılan öğrenciler, vali emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla birlikte ya geçitlerinde geçerek, düdükle yaya önceliği geçitlerine dikkat çektiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde jandarma ve emniyet ekiplerince 'Trafikte yaya geçidi kullanımı' adı atlında yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç çocuklara ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve düdük dağıttı. Daha sonrasında ise katılımcılar ve çocuklar birlikte yaya geçitlerinden 'Yayalar kırmızı çizgimiz' sloganlarıyla düdük çalarak, yaya geçitlerinde yaya önceliğine dikkat çektiler.

Etkinlik sonrasında açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bildiğiniz gibi trafik kuralları çok uzun uğraşlar sonucunda denemeler ve testler sonucunda tespit edilmiş kurallardır. Sürücüde olsak yayada olsak bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Hepimizin uyması lazım. Ama özellikle sürücü olduğumuz zaman, yayalar çok fazla dikkat etmiyoruz. Biz burada yaptığımız etkinlikle çocuklarımızda burada bize katıldılar. Yayaların trafikte öncelikli olduğunu ifade etmek için böyle bir etkinlik yaptık. Tabi ki her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Belki de sürücülerimizin bazıları bundan şikayetçi oluyorlar ama tabi ki her zaman bu kadar yoğun olmaz. Yalnız, sürücülerimiz bunu bilmelidirler ki özellikle şehir içi seyahatlerde, araç kullandıklarında mutlaka ama mutlaka her kaldırımda bir yayanın yola inebileceğini düşünmeleri lazım. Biz bunu söylerken tabi yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçmelerinin önemini ifade ediyoruz. Hem sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor. Hem de yayalarımızın sadece ve sadece yaya geçitlerini kullanması gerekiyor. Burada iki taraflı düşünmemiz lazım. Biz bazen yaya oluyoruz sürücüye kızıyoruz. Sürücü oluyoruz yayaya kızıyoruz. Bunların ikisini de yapmamamız gerekiyor. Yaya olduğumuz zaman haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Sürücü olduğumuz zaman ise haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Hangi pozisyondaysak bu hak ve sorumluluklara uygun hareket etmemiz gerekiyor" dedi.