Su politikasının paydaşları KOP'ta bir araya geldi

AKSARAY (Bültenler) - Bölgenin tasarruflu sulama yatırımları ve sulu tarımın geleceği konularında yürütülen projeler ve iş birlikleri masaya yatırılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde'den oluşan Konya Kapalı Havzası ile Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ın da ilave edilmesiyle Türkiye yüzölçümünün yüzde 12'sine karşılık gelen KOP Bölgesinin, kısıtlı mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanımı, tarım alanlarının tasarruflu sistemlere dönüştürülmesi ve gelecek su vizyonu için bir dizi iş birliği toplantıları düzenliyor.

KOP Bölgesi içerisinde en az yağış alan ve mevcut su kaynaklarının kullanımında tasarruf alarmı veren Konya Kapalı Havzası illerini kapsayan ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen toplantılara, KKH'nın su politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında önemli görevler üstlenen Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) heyetleri katıldı. KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılara DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ile ilgili kurumların teknik personelleri katıldı.

"Suya Yön Vermek için İşbirlikleri Önemli"

KOP İdaresinin, kurulduğu günden buyana güçlü bir KOP Bölgesi hayaliyle çalışmalarına yön verdiğini, ortak hedefler doğrultusunda tüm sektörlerde paydaş kurum ve kuruluşlarla her düzeyde iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2011-2021 yılları arasında KOP Bölgesi genelinde toplam bin 920 projeye 1 Milyar 220 Milyon TL tutarında ödenek tahsis edildiğini, hibe desteklerinin çok büyük bir kısmının ise tarımsal sulama ve sulama altyapı yatırımlarını da içine alan Tarım sektörüne ayrıldığını belirterek; "Küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklıkla doğru ve etkili mücadele için bölgemizde su politikalarına yön veren stratejik kurumlarımızla bir araya gelmemiz, iş birliği modelleri ortak proje kabiliyetlerinin masaya yatırılması hem kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından hem de sürdürülebilir tarım için oldukça önemli. İlk toplantılarımızı Aksaray, Karaman ve Niğde'yi kapsayan DSİ 4. Bölge Müdürlüğümüz ile Konya özelinde KOSKİ ile gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bölgenin geri kalan illerini de kapsayan iş birliği toplantılarımız devam edecek" dedi.

Toplantılarda, 2011-2021 yılları arasını kapsayan 11 yıllık süreçte KOP, DSİ iş birliğinde ortak yürütülen projeler ile yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanılabilmesi, yeni sulu tarım alanlarının oluşturulabilmesi gibi konularda yapılacak ortak projeler istişare edildi. KOSKİ Plan Proje Dairesi Başkanlığı heyetlerinin de katıldığı toplantılarda ise KOP destekleriyle KOSKİ tarafından Konya'da yürütülen ve kısa adı KOP KÖSİP olan KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı projelerinin durumu ve 2021 yılında uygulanacak projeler masaya yatırıldı.

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