Son dakika haberleri | Kilis'te 2 terörist yakalandı
Son dakika haberi... KİLİS'te, jandarma ekiplerince 2 DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.
KİLİS'te, jandarma ekiplerince 2 Deaş ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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