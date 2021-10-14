Son dakika haberleri | Kilis'te 2 terörist yakalandı

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...