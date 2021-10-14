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Son dakika haberleri | Kilis'te 2 terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kilis'te 2 terörist yakalandı

Son dakika haberi... KİLİS'te, jandarma ekiplerince 2 DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerince 2 Deaş ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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