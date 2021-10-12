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Son dakika haberi: Rusya'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 973 ölüm

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Son dakika haberi: Rusya'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 973 ölüm

Son dakika haberleri... Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 973 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 973 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 28 bin 190 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 7 milyon 832 bin 964'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 973 kişi hayatını kaybederken, günlük ölüm sayısında bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı. Ayrıca ülkede 7 gün üst üste 900'den fazla can kaybı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı sayısı 218 bin 345'e ulaştı. Rusya'da Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 20 bin 706 artarak 6 milyon 894 bin 285'e yükseldi. Ülke genelinde şu anda 720 bin 334 aktif vaka bulunuyor.

BAŞKENTTE 4 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA

Son 24 saatte başkent Moskova'da 4 bin 699, ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da ise 2 bin 158 yeni vaka tespit edildi. Rusya nüfusunun sadece yüzde 31'i korona virüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor.

(İHA)

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