Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'deki AVM önünde ücret karşılığı taksilere yolcu ayarlayan değnekçi polis kamerasına yakalandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'deki AVM önünde ücret karşılığı taksilere yolcu ayarlayan değnekçi polis kamerasına yakalandı. Değnekçinin yakalandığı aynı bölgede 2 taksi de trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Başakşehir'de bulunan AVM önünde park eden ve duraklayan taksilere bir kişinin ücret karşılığı yolcu verdiği tespit edildi. Sivil trafik ekiplerinin cep telefonu ile kaydettiği değnekçi Mustafa B. ekipler tarafından gözaltına alındı. Mustafa B., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesinde yer alan, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ayrıca aynı bölgede yapılan denetimlerde, 2 taksi sürücüsünün kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almadığı ve yolcu seçtiğinin tespit edilmesi üzerine taksiler trafikten menedildi.


- İstanbul
Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı

Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

 Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

 Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Başakşehir'de polis kamerasına yakalanan değnekçi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:07:24. #1.12#