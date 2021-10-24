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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını havadan soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi mevkiinde öğleden sonra başladı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangına karadan müdahalede zorlanılan ekipler, havadan yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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